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18 января, 17:53
НовостиКультураЭкология

Студентка колледжа искусств им. Чонкушова подарила картину коллективу калмыцкого заповедника

Студентка колледжа искусств им. Чонкушова подарила картину коллективу калмыцкого заповедника

Третьекурсница Александра Бюрчиева изобразила на холсте сюжет о сайгаках. Работа выполнена масляными красками в стиле реализма. Произведение очень точно передает настроение, царящее в популяции редких животных после гона. Он ежегодно проходит у антилоп в декабре.

По словам работников заповедника, Александра находится в начале своего творческого пути, но уже чувствуется рука будущего мастера. Картина, которую Александра назвала «После гона», займет своё место среди экспонатов Визит-центра особо охраняемой территории.

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