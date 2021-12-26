Студентка колледжа искусств им. Чонкушова подарила картину коллективу калмыцкого заповедника

Третьекурсница Александра Бюрчиева изобразила на холсте сюжет о сайгаках. Работа выполнена масляными красками в стиле реализма. Произведение очень точно передает настроение, царящее в популяции редких животных после гона. Он ежегодно проходит у антилоп в декабре.

По словам работников заповедника, Александра находится в начале своего творческого пути, но уже чувствуется рука будущего мастера. Картина, которую Александра назвала «После гона», займет своё место среди экспонатов Визит-центра особо охраняемой территории.