Реализация нацпроектов на личном контроле прокурора республики Евгения Курмаева

Напомним, их 9. В прошлом году на их финансовое обеспечение было предусмотрено около 5 миллиардов. На сегодняшний день почти все средства освоены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Однако, в ходе проверок увеличилось число выявленных нарушений при их реализации. С целью устранения внесено 138 представлений. 52 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 41 дело об административных правонарушениях. По материалам прокурорских проверок возбуждено одно уголовное дело. Большинство нарушений вскрыто в деятельности муниципалитетов и коммерческих организациий.

К примеру, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» к административной ответственности по факту недостижения результатов регионального проекта в установленный срок привлечен начальник Управления городского хозяйства, транспорта и благоустройства городской администрации. Потребовала прокурорского вмешательства и ситуация с продлением срока исполнения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ, а также ненадлежащее проектирование по улице Правды.