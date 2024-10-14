15 октября, 18:23
 14 °C
105,68
97,01
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 октября, 15:18
НовостиСобытие

Казаки Калмыкии приняли участие в работе Большого круга Войско Донское.

Казаки Калмыкии приняли участие в работе Большого круга Войско Донское.

В столице мирового казачества - городе Новочеркасске прошёл 30-ый юбилейный круг. Круг - высший орган управления у казаков. Самые важные решения мы принимаем вместе! -, сообщает Союз казачьей молодежи республики.

В работе круга приняли участие почетные гости - председатель Народного Хурала Артем Михайлов и представитель Главы РК в Народном Хурале Араш Манджиев.

На этом представительном мероприятии были рассмотрены разные вопросы: от подведения итогов работы в этом году до участия в Параде Победы в 2025. Самое главное, радуются молодые казаки, - работу батьки-атамана Сергея Бодрякова по итогам года признали хорошей!

Важной частью круга стало награждение особо отличившихся казаков. За мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО, медаль «Казачья доблесть» атамана Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил Николаю Чумудову.

Почетной грамотой Главы Республики Калмыкия награждены первый заместитель атамана округа Мингиян Нахошкин и первый заместитель атамана города Элисты Дмитрий Бамбаев.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия