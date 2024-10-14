Казаки Калмыкии приняли участие в работе Большого круга Войско Донское.

В столице мирового казачества - городе Новочеркасске прошёл 30-ый юбилейный круг. Круг - высший орган управления у казаков. Самые важные решения мы принимаем вместе! -, сообщает Союз казачьей молодежи республики.

В работе круга приняли участие почетные гости - председатель Народного Хурала Артем Михайлов и представитель Главы РК в Народном Хурале Араш Манджиев.

На этом представительном мероприятии были рассмотрены разные вопросы: от подведения итогов работы в этом году до участия в Параде Победы в 2025. Самое главное, радуются молодые казаки, - работу батьки-атамана Сергея Бодрякова по итогам года признали хорошей!

Важной частью круга стало награждение особо отличившихся казаков. За мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО, медаль «Казачья доблесть» атамана Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил Николаю Чумудову.

Почетной грамотой Главы Республики Калмыкия награждены первый заместитель атамана округа Мингиян Нахошкин и первый заместитель атамана города Элисты Дмитрий Бамбаев.