Путешествие калмыцкого полярника. Дольган Лиджиев об экспедиции на Северный полюс

Исследование этого вопроса впервые удалось провести на Северном полюсе нашему земляку, врачу иглорефлексотерапии Дольгану Лиджиеву.

11 июля он присоединился к экспедиции известного путешественника Фёдора Конюхова и отправился на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Путешествие началось из Мурманска. А как оно проходило, и с чем пришлось столкнуться в путешествии, узнала наша съёмочная группа.

Покорить Северный полюс Дольган Лиджиев планировал в прошлом году. Но из-за пандемии экспедицию отложили. А в этом июле он узнал, что на атомном ледоколе «50 лет Победы» Фёдор Конюхов реализует масштабный экологический проект «Чистая Арктика». И присоединился к знаменитому путешественнику.

Дольган Лиджиев - выпускник Горьковского медицинского института, иглорефлексотерапию практикует с 1983 года, еще со студенчества. В 2012 году поехал на Паралимпиаду в Лондон как врач сборной России.

Помимо этого, занимается записью аудиокниг, которые озвучивают известные российские актеры. А увлечения различными видами спорта, во многом, помогли в ходе подготовки к покорению самой крайней точки нашей планеты, рассказывает кандидат медицинских наук. Ежедневные физические упражнения, трекинг, высота от двух до четырех тысяч метров - так началась подготовка, которая продолжалась до старта экспедиции. Наблюдения начались, как только отошли от причала из Мурманска. Всё испытывал на себе. А для начала Дольган Лиджиев определил свой энергопсихотип. Проверял температурную реакцию два раза в день.

А Фёдор Конюхов продолжает свои исследования. Впервые в истории разбил на Северном полюсе мини-станцию. Проведет две недели, дрейфуя по океану. В планах - изучение интенсивности таяния льдов. Заберет его следующая экспедиция. Кстати, о Калмыкии у него тёплые и добрые воспоминания. Конюхов - Почетный гражданин поселка Бергин.

По итогам экспедиции выйдет альманах «Записки калмыцкого полярника». Свой походный дневник Лиджиев проиллюстрирует, дополнит воспоминаниями, не связанными с медициной. Также часть сборника будет посвящена воздействию активных биологических точек зоны на организм человека. Это важно, так как Дольган в будущем планирует развивать экотуризм на малой родине. А через два года – отправиться покорять южный полюс.