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9 августа, 17:29
НовостиТуризм

Путешествие калмыцкого полярника. Дольган Лиджиев об экспедиции на Северный полюс

Путешествие калмыцкого полярника. Дольган Лиджиев об экспедиции на Северный полюс

Исследование этого вопроса впервые удалось провести на Северном полюсе нашему земляку, врачу иглорефлексотерапии Дольгану Лиджиеву.

11 июля он присоединился к экспедиции известного путешественника Фёдора Конюхова и отправился на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Путешествие началось из Мурманска. А как оно проходило, и с чем пришлось столкнуться в путешествии, узнала наша съёмочная группа. 

 Покорить Северный полюс Дольган Лиджиев планировал в прошлом году. Но из-за пандемии экспедицию отложили. А в этом июле он узнал, что на атомном ледоколе «50 лет Победы» Фёдор Конюхов реализует масштабный экологический проект «Чистая Арктика». И присоединился к знаменитому путешественнику.

Дольган Лиджиев - выпускник Горьковского медицинского института, иглорефлексотерапию практикует с 1983 года, еще со студенчества. В 2012 году поехал на Паралимпиаду в Лондон как врач сборной России.

 Помимо этого, занимается записью аудиокниг, которые озвучивают известные российские актеры. А увлечения различными видами спорта, во многом, помогли в ходе подготовки к покорению самой крайней точки нашей планеты, рассказывает кандидат медицинских наук. Ежедневные физические упражнения, трекинг, высота от двух до четырех тысяч метров - так началась подготовка, которая продолжалась до старта экспедиции. Наблюдения начались, как только отошли от причала из Мурманска. Всё испытывал на себе. А для начала Дольган Лиджиев определил свой энергопсихотип. Проверял температурную реакцию два раза в день.

А Фёдор Конюхов продолжает свои исследования. Впервые в истории разбил на Северном полюсе мини-станцию. Проведет две недели, дрейфуя по океану. В планах - изучение интенсивности таяния льдов. Заберет его следующая экспедиция. Кстати, о Калмыкии у него тёплые и добрые воспоминания. Конюхов - Почетный гражданин поселка Бергин.

По итогам экспедиции выйдет альманах «Записки калмыцкого полярника». Свой походный дневник Лиджиев проиллюстрирует, дополнит воспоминаниями, не связанными с медициной. Также часть сборника будет посвящена воздействию активных биологических точек зоны на организм человека. Это важно, так как Дольган в будущем планирует развивать экотуризм на малой родине. А через два года – отправиться покорять южный полюс.

 

 

 

 

 

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