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7 февраля, 10:45
НовостиСтроительствоОбразование

Строительство школы в селе Троицкое близится к завершению

Строительство школы в селе Троицкое близится к завершению

Возведение учебного учреждения осуществляется в рамках Национального проекта «Образование».  Открытие запланировано на середину августа. А уже 1 сентября в этих стенах прозвучит первый звонок, в том числе и для более, чем 40 малышей, которые впервые сядут за парты. Потому и срыв сдачи объекта недопустим.

За соблюдением требований строительных норм следит Прокуратура республики. Сотрудниками ведомства было проведено выездное совещание с целью обследования работ.

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