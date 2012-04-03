Строительство школы в селе Троицкое близится к завершению

Возведение учебного учреждения осуществляется в рамках Национального проекта «Образование». Открытие запланировано на середину августа. А уже 1 сентября в этих стенах прозвучит первый звонок, в том числе и для более, чем 40 малышей, которые впервые сядут за парты. Потому и срыв сдачи объекта недопустим.

За соблюдением требований строительных норм следит Прокуратура республики. Сотрудниками ведомства было проведено выездное совещание с целью обследования работ.