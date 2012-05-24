Артисты ансамбля песни и танца «Тюльпан» после долгого перерыва приступили к работе

Репетиции проходят уже в обновленном здании. Долгожданный капитальный ремонт завершился, но из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, творческий коллектив никак не мог начать работать.

Светло, уютно и тепло. Солистка Дина Бачаева и хормейстер Майя Батутемирова не устают восхищаться тем, как преобразилось здание. Рассказывают, что появилось дополнительная костюмерная, просторные раздевалки, душевые кабинки. Созданы все условия для работы.

С появлением пристройки к основному зданию, заметно расширилась площадь репетиционного зала. Сбылась мечта художественного руководителя ансамбля Валерия Эрдниева. Раньше приходилось работать в стесненных условиях – рассказывает он.

В результате реконструкции здания появилось помещение для студии звукозаписи, которая так необходима для пополнения музыкального фонда и создания архива творческого коллектива.

На капитальный ремонт здания «Тюльпана», которого ждали не один десяток лет, было направлено более 31 миллиона рублей. Средства были выделены из резервного фонда Правительства России. Теперь на повестке дня - решить проблему с кадрами, говорит Эрдниев. Из-за пандемии коллектив ансамбля почти год не работал. И некоторые артисты вынуждены были уехать за пределы региона, чтобы прокормить семью. Ну, а в эти дни продолжается репетиция с учетом всех санитарных требований, то есть ограниченное количество артистов готовятся к Цаган-Сар. Но это никак не отразится на праздничном репертуаре концерта, уверены тюльпановцы.