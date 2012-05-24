7 февраля, 13:38
 -2 °C
89,89
75,11
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 февраля, 16:03
НовостиКультура

Артисты ансамбля песни и танца «Тюльпан» после долгого перерыва приступили к работе

Артисты ансамбля песни и танца «Тюльпан» после долгого перерыва приступили к работе

Репетиции проходят уже в обновленном здании. Долгожданный капитальный ремонт завершился, но из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, творческий коллектив никак не мог начать работать.

Светло, уютно и тепло. Солистка Дина Бачаева и хормейстер Майя Батутемирова не устают восхищаться тем, как преобразилось здание. Рассказывают, что появилось дополнительная костюмерная, просторные раздевалки, душевые кабинки. Созданы все условия для работы. 

С появлением пристройки к основному зданию, заметно расширилась площадь репетиционного зала. Сбылась мечта художественного руководителя ансамбля Валерия Эрдниева. Раньше приходилось работать в стесненных условиях – рассказывает он.

В результате реконструкции здания появилось помещение для студии звукозаписи, которая так необходима для пополнения музыкального фонда и создания архива творческого коллектива.

На капитальный ремонт здания «Тюльпана», которого ждали не один десяток лет, было направлено более 31 миллиона рублей. Средства были выделены из резервного фонда Правительства России. Теперь на повестке дня - решить проблему с кадрами, говорит Эрдниев. Из-за пандемии коллектив ансамбля почти год не работал. И некоторые артисты вынуждены были уехать за пределы региона, чтобы прокормить семью. Ну, а в эти дни продолжается репетиция с учетом всех санитарных требований, то есть ограниченное количество артистов  готовятся к Цаган-Сар. Но это никак не отразится на праздничном репертуаре концерта, уверены тюльпановцы.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
Железнодорожный вагон с пассажирами условно захватили и заминировали
24 мая 2012, 21:45
Железнодорожный вагон с пассажирами условно захватили и заминировали
Халун өдрмүд тәрәчнрин көдлмшт харшан күргжәнә
25 мая 2012, 18:36
Халун өдрмүд тәрәчнрин көдлмшт харшан күргжәнә
В Калмыкии планируется создать в этом году 1520 новых мест в детсадах
30 июля 2013, 21:09
В Калмыкии планируется создать в этом году 1520 новых мест в детсадах
В августе начнется реконструкция аварийных участков системы водоснабжения Элисты
31 июля 2013, 22:07
В августе начнется реконструкция аварийных участков системы водоснабжения Элисты
Калмыкия отмечает празник — поворот колеса Учения Будды Шакьямуни
Смотреть видео
31 июля 2014, 18:03
Калмыкия отмечает празник — поворот колеса Учения Будды Шакьямуни
Элиста принимает Международный фестиваль «Пентатоника»
Смотреть видео
2 сентября 2016, 16:42
Элиста принимает Международный фестиваль «Пентатоника»
"Белый месяц" в Забайкальском крае
Смотреть видео
16 февраля 2018, 14:00
"Белый месяц" в Забайкальском крае
Глава Калмыкии принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности
Смотреть видео
21 февраля 2018, 00:00
Глава Калмыкии принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности
Денис Мазуренко назначен главным внештатным урологом Минздрава Калмыкии
Смотреть видео
6 ноября 2019, 15:40
Денис Мазуренко назначен главным внештатным урологом Минздрава Калмыкии
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия