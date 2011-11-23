Экс-сотрудница городской администрации обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями

В 2017 году бывший советник по строительству и городскому хозяйству Администрации Элисты необоснованно включила в муниципальный контракт ремонт дороги по улице Ленина, а также заведомо превысила стоимость работ и подписала документ о том, что они якобы выполнены. Этот факт повлек за собой материальный ущерб в особо крупном размере. Обвинительное заключение утверждено Прокуратурой республики.