Строительство нового здания Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов продолжается

В новом объекте, строительство которого стало возможным, благодаря Нацпроекту «Демография», полным ходом идёт возведение стен и перегородок второго этажа, ведутся штукатурные работы на первом и цокольном этажах. Стоит отметить, что в проекте предусмотрены двухместные и трёхместные комнаты с комфортными условиями проживания. Также учреждение будет оснащено современным технологическим, медицинским и прочим необходимым оборудованием, что заметно расширит перечень и качество услуг дома-интерната.