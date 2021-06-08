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5 июля, 15:38
НовостиСтроительство

Строительство нового здания Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов продолжается

Строительство нового здания Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов продолжается

В новом объекте, строительство которого стало возможным, благодаря Нацпроекту «Демография», полным ходом идёт возведение стен и перегородок второго этажа, ведутся штукатурные работы на первом и цокольном этажах. Стоит отметить, что в проекте предусмотрены двухместные и трёхместные комнаты с комфортными условиями проживания. Также учреждение будет оснащено современным технологическим, медицинским и прочим необходимым оборудованием, что заметно расширит перечень и качество услуг дома-интерната.

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