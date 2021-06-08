Россия сильна своим национальным единством и дружбой между регионами

В эти дни в Уфе проходит Всемирная фольклориада. Фестиваль представляет собой своеобразную Олимпиаду творчества народов планеты. Он проводится уже в шестой раз, и впервые его принимает Россия – на территории Башкортостана. На 70 площадках почти во всех городах и районах республики звучат песни, проходят концерты национальных музыкальных инструментов, танцевальные шоу. Приехали участники из 37 государств.

В первый день фестиваля был побит Рекорд Гинесса: в одном хороводе сошлись представители 57 стран и 71 национальности. Фольклориада продолжится до 10 июля, ее участники отправятся также в районы Башкортостана, где за неделю на 22 площадках пройдут более 500 представлений.