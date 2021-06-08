Ровно 101 год назад - 5 июля 1920 года – была принята Декларация прав калмыцкого трудового народа

Эта дата очень важна для истории нашей республики. С этого дня ведёт свой отсчёт государственность маленького кочевого народа. Тогда же было принято решение о праздновании этого исторического события. Хотя, в новой истории степного края оно отмечается второй год. Свои поздравления жителям Калмыкии передал руководитель региона Бату Хасиков.

Традиция, начатая более века назад - 5 июля 1920 года на I Общекалмыцком съезде советов, возрождена лишь в наши дни. Представители всех 10 улусов, Донской и Терской областей, а также многочисленные наблюдатели и гости I Oбщекалмыцкого съезда советов приняли общее и важнейшее решение всех народов, проживающих в республике. После многовековой истории разрозненности на территории России калмыки документально зафиксировали своё право на суверенитет и государственность.

К сожалению, традиция празднования Дня республики вскоре после принятия Декларации прав трудового калмыцкого народа, в силу разных причин, была утрачена. И теперь у всех нас, жителей многонациональной Калмыкии, есть повод ответить на главные для каждого из нас вопросы.

Древний кочевой народ, прежде ограниченный в правах и возможностях, смог выстоять в условиях аккультурации и ассимиляции и на единой территории для всех живущих здесь создать эффективную систему

Сегодняшний праздник – самое время вспомнить историю и задуматься над будущим.