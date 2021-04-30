1 июня, 13:34
С начала лета обязательная маркировка вводится на сыры, мороженое и пищевой лёд
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С начала сентября это коснётся всей молочной продукции со сроком годности более 40 дней. Пока обязательная маркировка вводится для производителей и импортёров.
А с 1 декабря, когда она будет введена и для скоропортящейся продукции, маркировка коснётся и розничной продажи. Продавцы будут сканировать коды и передавать информацию в «Честный знак». Дистрибьюторы присоединятся к цепочке с 1 сентября 2022 года. С того момента маркировке будет подвержена вся молочная продукция