С начала лета обязательная маркировка вводится на сыры, мороженое и пищевой лёд

С начала сентября это коснётся всей молочной продукции со сроком годности более 40 дней. Пока обязательная маркировка вводится для производителей и импортёров.

А с 1 декабря, когда она будет введена и для скоропортящейся продукции, маркировка коснётся и розничной продажи. Продавцы будут сканировать коды и передавать информацию в «Честный знак». Дистрибьюторы присоединятся к цепочке с 1 сентября 2022 года. С того момента маркировке будет подвержена вся молочная продукция