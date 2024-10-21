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23 октября, 14:59
НовостиСобытиеСтроительство

Строительство многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья идет полным ходом

Строительство многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья идет полным ходом

В рамках регионального проекта «Жилье в Республике Калмыкия» объем ввода жилья за 9 месяцев 2024 года составил 88,526 тысяч квадратных метров.

Ход работ многоквартирных домов в Элисте, предназначенных для переселения из аварийного жилья, проверил исполняющий обязанности главы Администрации города Элисты Алдар Лиджиков.

- На данном этапе, отметил он, - строители заметно продвинулись вперед. Активно идут работы по укладке кирпича и плиточного перекрытия верхних этажей. Постепенно подводится энерго - и водоснабжение, а также идет подготовка к отделочным работам нижних этажей. На постоянном контроле держим этот важный вопрос, преодолевая все трудности совместно со строителями».

Фото: Алдар Лиджиков

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