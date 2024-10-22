Ремонт на трассе Малые Дербеты – Большой Царын

Глава РК Бату Хасиков проинспектировал ход ремонта дороги регионального значения Малые Дербеты – Большой Царын протяжённостью 26 километров.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога является важной транспортной артерией, связывающей районы республики с федеральной магистралью Р-22 "Каспий".

Выполнены подготовительные работы. Завершена укладка верхнего дорожного покрытия и укрепляются обочины, наносится горизонтальная дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки, а также обустраиваются автопавильоны.

- "Важно, чтобы объект был выполнен качественно и в срок. Необходимо как можно больше дорог Калмыкии привести в порядок. Убежден, что улучшение дорожной сети – это основа для развития целого ряда отраслей нашей экономики: от увеличения транзита грузов до внутреннего туризма", - отметил Глава Калмыкии.

Фото: пресс-служба главы республики