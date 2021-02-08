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2 марта, 11:55
НовостиСпорт

Строительство ледового центра «Джунгар» близится к завершению

Строительство ледового центра «Джунгар» близится к завершению

На сегодняшний̆ день, как сообщают в профильном ведомстве, на объекте ведутся пусконаладочные работы, далее по плану - благоустройство прилегающей территории. Согласно проекту, современный̆ комплекс в 1 микрорайоне расположен на площади более 1 гектара. Возведение спортивного объекта реализуется в рамках федеральной̆ целевой̆ программы «Развитие физической̆ культуры и спорта» и проекта «Спорт-норма жизни». Он предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию, проведению оздоровительных мероприятий населения.

Ход строительства нового ледового центра проинспектировали вице-премьер Ирина Шварцман и Заместитель Министра спорта и молодежной политики Ангарик Мучкаев.

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