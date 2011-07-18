Михаил Мишустин утвердил Концепцию цифровой трансформации социальной сферы

Предполагается полный переход к принципам «социального казначейства». Единая цифровая платформа объединит все меры социальной поддержки. С её помощью граждане смогут получать пенсии и пособия без заявлений и подтверждающих документов. Она объединит информационные системы Министерства труда, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, а также учреждений медико-социальной экспертизы. Такой подход уже был апробирован в прошлом году, когда семьям с детьми автоматически начислялись президентские выплаты.

«Необходимо, чтобы все меры социальной поддержки можно было получать так же быстро и удобно. Это то, к чему мы стремимся в своей работе», – подчеркнул Глава Правительства.