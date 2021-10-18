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18 ноября, 19:20
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Вдохни полной грудью. По всему миру отмечают Международный день отказа от курения

Вдохни полной грудью. По всему миру отмечают Международный день отказа от курения

По данным Росстата, Чукотка, Еврейская автономная область и Забайкальский край оказались в числе самых «дымящих» регионов. В Калмыкии, по ориентировочным подсчетам, курят почти 19 процентов жителей. Это около 40 тысяч человек.

Тем временем, по информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно табак уносит жизни более 7 миллионов. По словам врачей, курение становится также причиной сердечно-сосудистых заболеваний в 50 процентах случаев.

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