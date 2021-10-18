Вдохни полной грудью. По всему миру отмечают Международный день отказа от курения

По данным Росстата, Чукотка, Еврейская автономная область и Забайкальский край оказались в числе самых «дымящих» регионов. В Калмыкии, по ориентировочным подсчетам, курят почти 19 процентов жителей. Это около 40 тысяч человек.

Тем временем, по информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно табак уносит жизни более 7 миллионов. По словам врачей, курение становится также причиной сердечно-сосудистых заболеваний в 50 процентах случаев.