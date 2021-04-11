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30 апреля, 12:28
НовостиПамять

Калмыкия присоединилась к Всероссийской акции «Письма Победы»

Калмыкия присоединилась к Всероссийской акции «Письма Победы»

Их писали в окопах, блиндажах и на больничных койках. И ждали. Порой, месяцами, годами, а кто-то и десятилетиями.

К Всероссийской акции «Письма Победы» сегодня присоединились учащиеся Калмыцкой Этнокультурной гимназии. Ребята поделятся своим мнением о сохранении в памяти народа подвига участников Великой Отечественной войны и направят им свои личные пожелания и поздравления с грядущим праздником. Подробнее о том, какое же послание оставили калмыцкие школьники ветеранам расскажем в дневном выпуске в 14 30

 

 

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