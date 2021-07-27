Страшная автоавария в южной части Элисты унесла жизни пяти человек

Сегодня утром на участке объездной дороги федеральной трассы Р-216 произошло ДТП, в котором погибло пять человек. Из них – трое детей. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона. На трассе столкнулись легковой автомобиль и большегруз.

От легковушки остались лишь фрагменты. По данным сотрудников ГИБДД, жертвами аварии стали жители Астрахани: 40-летний водитель и его пассажиры: 42-летняя женщина и дети 15, 9 и 5 лет. Сейчас устанавливаются личности погибших. Авария произошла примерно в 8.40 недалеко от степной столицы.

Следственно-оперативная группа установила, что мужчина за рулем автомобиля двигался с востока на запад на 310 километре федеральной автодороги. И, не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения. В результате чего, столкнулся с КАМАЗом под управлением 32-летнего элистинца.

Иномарка была буквально смята КАМАЗом. Большегруз завалился на левый бок и получил серьезные повреждения. Водитель не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Говорит, за рулем – 7 лет.

К месту происшествия прибыли сразу несколько карет скорой помощи, полиция и МЧС. Тела погибших из покореженного автомобиля сотрудникам пожарного подразделения пришлось извлекать с помощью спецтехники.

По словам госавтоинспекторов, на этом участке дороги уже было зафиксировано ДТП со смертельным исходом пять лет назад. Тогда в результате аварии погиб один человек. Сейчас жертв пятеро.

По данному факту следственными органами полиции возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Соболезнования родным и близким погибших в аварии выразил Глава Калмыкии Бату Хасиков.