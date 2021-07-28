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19 августа, 17:21
НовостиКриминал

Следственным комитетом Калмыкии задержан еще один член банды – бывший сотрудник правоохранительных органов

Следственным комитетом Калмыкии задержан еще один член банды – бывший сотрудник правоохранительных органов

По версии следствия, житель города Батайск Ростовской области подозревается в совершении разбойного нападения, совершённого с применением насилия, группой лиц

Преступник, совместно с главарем банды в августе 2017 года, проник на территорию жилого дома одного из предпринимателей в Ростове-на-Дону, где они вместе связали хозяина и насильственным путем выяснили место хранения денежных средств и драгоценностей.

Лидера банды, на счету которой не менее 3 разбойных нападений, удалось задержать ранее. Как сообщает пресс-служба ведомства, на вооружении у преступников находилось не менее семи единиц огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия,  две единицы пневматического оружия, газовое и холодное оружие, взрывные устройства и боеприпасы.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

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