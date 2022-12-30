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11 января, 09:13
Новости

Страховые пенсии жителей Калмыкии с 1 января проиндексированы на 4,8%

Страховые пенсии жителей Калмыкии с 1 января проиндексированы на 4,8%

Повышение затронуло почти 50 тысяч неработающих пенсионеров. В результате индексации средний размер выплат по старости вырос до 17352 рублей. Для каждого получателя в регионе индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

В связи с новогодними праздниками некоторые уже получили выплаты за январь досрочно. Пенсия им пришла в повышенном размере с учетом проведенной индексации.

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