С сегодняшнего дня в России разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля на обочине дороги или в лесу

Речь идет об оставлении отходов в не предназначенных для этого местах. Согласно изменениям в законодательстве, для граждан, выбрасывающих мусор из машины, предусмотрен штраф до 30 тысяч, для должностных лиц - 60, а для юрлиц - 100 тысяч. В случае, если отходы выгружаются из грузовика, штраф может достигать 200 тысяч рублей. Фиксировать эти нарушения будут комплексы видеофиксации.