11 января, 12:31
 -10 °C
74,54
69,61
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 января, 08:48
Новости

С сегодняшнего дня в России разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля на обочине дороги или в лесу

С сегодняшнего дня в России разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля на обочине дороги или в лесу

Речь идет об оставлении отходов в не предназначенных для этого местах. Согласно изменениям в законодательстве, для граждан, выбрасывающих мусор из машины, предусмотрен штраф до 30 тысяч, для должностных лиц - 60, а для юрлиц - 100 тысяч. В случае, если отходы выгружаются из грузовика, штраф может достигать 200 тысяч рублей. Фиксировать эти нарушения будут комплексы видеофиксации.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия