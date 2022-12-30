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11 января, 09:29
Новости

110 лет со дня рождения заслуженного артиста Калмыцкой АССР Боти Эрдниева

110 лет со дня рождения заслуженного артиста Калмыцкой АССР Боти Эрдниева

В честь памятной даты сын артиста, Валерий Эрдниев, поделился со съемочной командой "Вести Калмыкия" рассказами о жизненном пути его отца, который преданно служил калмыцкому танцевальному искусству.

Сюжет будет доступен на следующей неделе. Подписывайтесь и следите за нашими новостями!

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