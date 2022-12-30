11 января, 09:29
110 лет со дня рождения заслуженного артиста Калмыцкой АССР Боти Эрдниева
Смотрите наши видео на YouTube!
В честь памятной даты сын артиста, Валерий Эрдниев, поделился со съемочной командой "Вести Калмыкия" рассказами о жизненном пути его отца, который преданно служил калмыцкому танцевальному искусству.
В честь памятной даты сын артиста, Валерий Эрдниев, поделился со съемочной командой "Вести Калмыкия" рассказами о жизненном пути его отца, который преданно служил калмыцкому танцевальному искусству.
Сюжет будет доступен на следующей неделе. Подписывайтесь и следите за нашими новостями!