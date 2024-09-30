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1 октября, 12:50
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Страховые пенсии в 2025 году с 1 января повысятся на 7,3 процента.

Страховые пенсии в 2025 году с 1 января повысятся на 7,3 процента.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2025 год, внесенному в Государственную думу. Повышение затронет одинаково как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля - на 14,75% (в соответствии с темпом роста федерального прожиточного минимума пенсионеров). На социальные пенсии могут претендовать пенсионеры, не накопившие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, инвалиды, а также потерявшие кормильца и т.д.

В общей сложности СФР направит почти 17 трлн руб. на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки.

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