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1 октября, 13:05
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Сегодня, в Международный день музыки, студенты 3 курса провели музыкальные интерактивные переменки для учеников Базовой школы Элистинского педколледжа имени Х.Б. Канукова.

Сегодня, в Международный день музыки, студенты 3 курса провели музыкальные интерактивные переменки для учеников Базовой школы Элистинского педколледжа имени Х.Б. Канукова.

Активисты студенческого совета подготовили блок вопросов о музыке, провели викторину по музыкальным инструментам и потанцевали с ребятами под зажигательные мелодии. На протяжении многих веков именно музыка, считают студенты, отражает культурные традиции и обычаи разных народов, являясь неотъемлемой частью жизни людей.

Фото: БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж им.Х.Б.Канукова

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