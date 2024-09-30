Сегодня, в Международный день музыки, студенты 3 курса провели музыкальные интерактивные переменки для учеников Базовой школы Элистинского педколледжа имени Х.Б. Канукова.
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Активисты студенческого совета подготовили блок вопросов о музыке, провели викторину по музыкальным инструментам и потанцевали с ребятами под зажигательные мелодии. На протяжении многих веков именно музыка, считают студенты, отражает культурные традиции и обычаи разных народов, являясь неотъемлемой частью жизни людей.
Фото: БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж им.Х.Б.Канукова