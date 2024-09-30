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1 октября, 12:41
НовостиСобытиеКриминал

Житель из Троицкого в магазине похитил пылесос.

Житель из Троицкого в магазине похитил пылесос.

Полиция Элисты задержала подозреваемого. Им оказался уже привлекавшийся к уголовной ответственности житель из районного центра Троицкое. В отделение полиции он сознался в содеянном и пояснил, что украденное продал случайному прохожему, а деньги успел потратить на личные нужды. Материальный ущерб магазина составил 8тысяч рублей.

С применением мер процессуального принуждения к подозреваемому, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Фото: МВД Калмыкия

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