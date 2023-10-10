Аграрии региона до наступления заморозков выполнили план по посеву озимых почти на 60%

В эти дни аграрии региона активно ведут осенние полевые работы. При этом прогнозируемая посевная площадь в этом году увеличится на 3%. По информации регионального минсельхоза в работах задействовано около 5 тысяч тракторов, грузовых автомобилей, сеялок.

Между тем, уборочная площадь масличных культур в этом году составила 14 тыс. га. Уже завершена уборка посевов рапса, льна масличного и горчицы. Ожидаемый валовой сбор маслосемян - 20 тыс.тонн.

Как отметил ВрИО министра сельского хозяйства Республики Тимур Гаваев, Калмыкия уже 2 года подряд бьет рекорды по сбору зерновых. А в следующем году по поручению Главы Республики Бату Хасикова, планируется увеличить объемы государственной поддержки нашим растениеводам – отметил руководитель ведомства.