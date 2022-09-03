Столичными полицейскими "по горячим следам" раскрыта кража

По обращению местного жителя, отрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 33-летний безработный элистинец, укравший сумку потерпевшего, в которой находились мобильный телефон и банковские карты. Он признался в содеянном и пояснил, что похитил имущество с целью дальнейшей реализации. Похищенное изъято.



Благодаря своевременному обращению в органы внутренних дел преступление было раскрыто в течение нескольких часов. По данному факту возбуждено уголовное дело .



Фото из телеграм-канала МВД по РК.