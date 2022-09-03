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4 октября, 14:00
НовостиКриминал

Столичными полицейскими "по горячим следам" раскрыта кража

Столичными полицейскими "по горячим следам" раскрыта кража

По обращению местного жителя, отрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 33-летний безработный элистинец, укравший сумку потерпевшего, в которой находились мобильный телефон и банковские карты. Он признался в содеянном и пояснил, что похитил имущество с целью дальнейшей реализации. Похищенное изъято.

Благодаря своевременному обращению в органы внутренних дел преступление было раскрыто в течение нескольких часов. По данному факту возбуждено уголовное дело .

Фото из телеграм-канала МВД по РК.

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