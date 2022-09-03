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5 октября, 09:48
НовостиОбразование

Сегодня – профессиональный праздник всех преподавателей и работников сферы образования

Сегодня – профессиональный праздник всех преподавателей и работников сферы образования

Желающие могут поздравить своих наставников, сказать в их адрес теплые слова в рамках декады, посвященной международному дню учителя и всех дошкольных работников.

Уже состоялась акция "Спасибо тебе учитель": волонтеры раздавали тематические открытки. В школах прошли Флешмобы. Участники исполняли песни о школе, писали записки с именами своих первых педагогов и добрыми пожеланиями в их адрес.

А сегодня, в 10 часов, в Элисте, в Доме детского творчества, состоится торжество, посвященное калмыцким педагогам. Подробнее смотрите в дневном выпуске.

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