Сегодня – профессиональный праздник всех преподавателей и работников сферы образования

Желающие могут поздравить своих наставников, сказать в их адрес теплые слова в рамках декады, посвященной международному дню учителя и всех дошкольных работников.



Уже состоялась акция "Спасибо тебе учитель": волонтеры раздавали тематические открытки. В школах прошли Флешмобы. Участники исполняли песни о школе, писали записки с именами своих первых педагогов и добрыми пожеланиями в их адрес.



А сегодня, в 10 часов, в Элисте, в Доме детского творчества, состоится торжество, посвященное калмыцким педагогам. Подробнее смотрите в дневном выпуске.