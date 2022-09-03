"Конференция молодых ученых" и "Состязание молодых лидеров Русского географического общества"

Молодые исследователи Калмыкии могут получить именную стипендию от Русского географического общества по этим 2 номинациям.



Стартовал приём заявок на соискание именной стипендии за успехи в научной, образовательной и общественной деятельности в сфере географии и смежных наук.



К участию в нем приглашаются молодые ученые и общественные деятели в возрасте от 18 до 35 лет. Размер стипендии в соответствии с занятым призовым местом составит 100, 150 и 250 тысяч рублей.