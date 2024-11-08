10 ноября, 15:24
 7 °C
105,45
97,83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 ноября, 12:23
НовостиСобытиеСпорт

Сегодня третий день ралли-рейда «Великая степь».

Сегодня третий день ралли-рейда «Великая степь».

Утром после прохождения медосмотра участники всероссийских соревнований стартовали из Элисты в сторону поселка Хулхута Яшкульского района. Напомню, что в гонках принимают участие представители степного региона. Для них - это возможность набраться опыта для участия в более масштабных заездах. Состязания проходят в нескольких категориях среди легковых автомобилей и полноприводных мотовездеходов. Задача заключается в том, чтобы преодолеть расстояние по максимально верному маршруту и выполнить все дополнительные задания.

Напомним, в следующем году в степном регионе планируется проведение первого внедорожного марафона протяжённостью 3000 км. Более 150 экипажей из разных регионов страны проедут по территории Калмыкии, Ставропольского края, Астраханской и Ростовской областей. По словам организаторов, калмыцкие степи подходят для проведения именно для таких состязаний.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия