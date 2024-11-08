Сегодня третий день ралли-рейда «Великая степь».

Утром после прохождения медосмотра участники всероссийских соревнований стартовали из Элисты в сторону поселка Хулхута Яшкульского района. Напомню, что в гонках принимают участие представители степного региона. Для них - это возможность набраться опыта для участия в более масштабных заездах. Состязания проходят в нескольких категориях среди легковых автомобилей и полноприводных мотовездеходов. Задача заключается в том, чтобы преодолеть расстояние по максимально верному маршруту и выполнить все дополнительные задания.

Напомним, в следующем году в степном регионе планируется проведение первого внедорожного марафона протяжённостью 3000 км. Более 150 экипажей из разных регионов страны проедут по территории Калмыкии, Ставропольского края, Астраханской и Ростовской областей. По словам организаторов, калмыцкие степи подходят для проведения именно для таких состязаний.