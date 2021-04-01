Фестиваль тюльпанов – главная задача сохранить краснокнижные цветы

Бережное отношения к степным цветам, занесенным в Красную книгу – главная цель фестиваля, к которому сейчас готовится вся республика. Сегодня эту тему обсудили на заседании общественного совета при министерстве природы и охраны окружающей среды.

Напомним, в прошлом году красочное мероприятие было отменено из-за эпидситуации в мире. К тому же, из-за засухи, пора цветения диких тюльпанов была короткой. Но сегодня, в том числе и после дождей в выходные дни, вся степь покрыта алыми и желтыми тюльпанами.

Как сообщили на заседании, в местах их произрастания проводятся рейды. За сорванный цветок – грозит административное наказание. Мероприятия по защите исчезающих растений на особо охраняемых территориях продлятся до 3 мая. А с владельцами животноводческих стоянок и местным населением проводятся беседы о существующем запрете на незаконный сбор. По словам экологов, тюльпаны также погибают от пахотных работ и прокладки труб.