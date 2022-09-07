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28 сентября, 10:29
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Созвездие фортепианных концертов

Созвездие фортепианных концертов

В преддверии Международного Дня музыки в Калмгосфилармонии пройдет вечер. Поклонники классической музыки услышат шедевры фортепианного искусства. Прозвучат произведения Моцарта, Шуберта, Глинки. Их исполнит для калмыцкой публики лауреат международных конкурсов, солист Астраханской филармонии Илья Михайлов в сопровождении Государственного симфонического оркестра и дирижера, заслуженного деятеля искусств республики Мергена Настинова.

Концерт состоится 30 сентября.

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