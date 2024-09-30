Стаю волков на территории центрального кордона «Ацан-худук» заповедника «Черные земли» издалека заприметил опытный госинспектор Эдуард Сакилов.

Хищники направлялись к расположенному в низине колодцу утолить жажду, что позволило ему подготовить к съёмке фотоаппарат и заранее занять позицию на наблюдательной вышке.

Все животные в округе знают об этом водопое с пресной водой, столь ценной в этих суровых местах. У волчат было игривое настроение, они весело резвились, играя в догонялки. Взрослые, хоть и не принимали участие, но тоже понимали, что здесь, на заповедной территории, им ничего не угрожает.

Однако другого мнения придерживался пёс-охранник Шара, который бесстрашно выскочил навстречу волкам. От неожиданности они бросились бежать! Но и Шара не особо спешил их преследовать, посчитав свою работу выполненную, вернувшись под защиту забора.