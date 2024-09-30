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1 октября, 08:12
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В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Элистинском дворце детского творчества состоялся праздничный концерт.

В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Элистинском дворце детского творчества состоялся праздничный концерт.

На сцене выступили танцевальные ансамбли «Тенгрин Би» и «Джунгария», солисты вокальной студии «21 век», исполнители калмыцких народных песен Мингиян Ханинов и Раиса Курнаева, а также детский образцовый художественный ансамбль «Герел» им Э. Манджиева.

На концерте присутствовали элистинцы всех возрастов, представители общественных организаций и национальных объединений, молодежные и детские союзы, волонтеры. И надо отметить, что зал был наполнен теплой атмосферой единства и дружбы.

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