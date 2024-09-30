Сегодня в Международный День пожилых людей в Национальной библиотеке имени А.М. Амур-Санана состоится награждение победителей Республиканского фотоконкурса «Пожилые, сердцу дорогие».

Как сообщает организатор конкурса - министерство социального развития труда и занятости населения, подведены итоги онлайн-голосования и победителями стали семья Контемировых в номинации «Как молоды мы были». Шарда Хактаева победила в номинации «Преображение в героя картины», а Данара Эсклянова в номинации «Семейный портрет».