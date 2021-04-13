Монтаж электропроводки в ванной комнате: что нужно учесть?

По классу электробезопасности ванная комната считается помещением повышенной опасности, так как там наблюдается регулярная влажность, негативно сказывающаяся на качестве работы коммуникаций. Несмотря на это, современные требования к оформлению гигиенических помещений предполагают установку розеток, ведь по-иному пользоваться стиральной машиной, феном и другими видами необходимой бытовой техники - не получится.

❗Правила проведения электропроводки в ванной

Монтаж электропроводки https://stroy-dizayn.ru/services/work/nstallation-of-electrical-wiring в ванной комнате предполагает следование определенным правилам, которые обезопасят коммуникации и тех, кто будет ими пользоваться. Согласно нормам, прокладка проводки должна осуществляться только скрытым способом. То есть, в толще стены, под облицовочными материалами или под потолком, состоящим из навесных конструкций.

Проведение электричества внутри специальных электрических коробов также недопустимо. Запрещенным считается и метод прокладки проводки под плиточный клей или саму плитку. Таким образом, укладка плитки должна проводиться в качестве финишной отделки, после всех этапов проведения электрики.

Обязательно в ванной проводят трехжильную проводку, с дополнительным заземлением. А розетки устанавливают не ближе, чем полметра от всех имеющихся в помещении металлических предметов, например, от самой ванны, канализационных труб и других коммуникаций. Металл проводит ток, и его близость опасна для здоровья и жизни человека. Ванная комната также предполагает установку розеток с повышенным классом безопасности.

❓Как установить светильники в ванной?

Как и в случае с розетками, установка любых электрических приборов в ванной комнате, в том числе и светильников, требует определенной аккуратности. Освещение не должно быть близко к металлу, а уровень безопасности приборов должен быть максимально высоким. Проводку также ведут закрытым способом.

Чтобы избежать мороки, выключатели устанавливают снаружи – тогда выбор подходящих комплектующих не принесет особых хлопот. Если же территория ванны большая, можно немного потрудиться над проектированием проводки и занести выключатели внутрь. Но они не должны располагаться рядом с опасными токопроводящими предметами. Оптимальное расстояние должно составлять не менее 50-60 сантиметров.

Капитальный или косметический ремонт ванной комнаты только в теории кажется очень простым делом. На практике оформление дизайна помещения, которое во многих квартирах со старой планировкой достаточно маленькое, и установка новых коммуникаций, могут принести немало проблем.

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