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5 октября, 10:56
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня 25 лет хурульному комплексу «Сякюсн-сюме»

Сегодня 25 лет хурульному комплексу «Сякюсн-сюме»

 Он был воздвигнут за 4 года. Торжественное открытие состоялось в этот день в 1996 году. Было предложено несколько мест для строительства. В итоге - нашли территорию в шести километрах от Элисты близ поселка Аршань.

 Одним из определяющих факторов стала ее большая площадь. Этот участок в сентябре 1992 года освятил Его Святейшество Далай-Лама XIV во время второго визита в Калмыкию. На этом месте он провел большие ритуалы и молебны. Сейчас Аршанский хурул, как его называют в народе, стал образовательным центром для монахов.

Целых 10 лет, до постройки Золотой обители Будды Шакьямуни, Сякюсн Сюме являлся крупнейшим буддийским храмом республики.

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