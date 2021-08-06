Сегодня 25 лет хурульному комплексу «Сякюсн-сюме»

Он был воздвигнут за 4 года. Торжественное открытие состоялось в этот день в 1996 году. Было предложено несколько мест для строительства. В итоге - нашли территорию в шести километрах от Элисты близ поселка Аршань.

Одним из определяющих факторов стала ее большая площадь. Этот участок в сентябре 1992 года освятил Его Святейшество Далай-Лама XIV во время второго визита в Калмыкию. На этом месте он провел большие ритуалы и молебны. Сейчас Аршанский хурул, как его называют в народе, стал образовательным центром для монахов.

Целых 10 лет, до постройки Золотой обители Будды Шакьямуни, Сякюсн Сюме являлся крупнейшим буддийским храмом республики.