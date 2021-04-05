Карельские артисты покажут комедийный спектакль «Дом окнами в поле»

Сегодня артисты Национального театра Карелии, в рамках проекта министерства культуры «Большие гастроли», вновь порадуют зрителей Калмыкии спектаклем «Дом окнами в поле», по лирической комедии Александра Вампилова.

А накануне, впервые за пределами Карелии, они продемонстрировали постановку «Голомяное пламя» по мотивам одноименного романа Дмитрия Новикова. В ней отражается история северного края.

«Голомяное пламя» – яркий свет, не пересекающийся ни с чем. Он может быть как маяком целого народа, так и внутренним огнем человека. Об этом рассказала элистинской публике труппа Национального театра Карелии. Это драма современного героя Григория, по аналогии со Святым Варлаамом Керетским. Когда-то монах совершил страшное преступление и понес не менее страшное наказание, к которому приговорил себя сам. Здесь проблема одного человека, его современный эгоистический взгляд на жизнь, демонстрируется на фоне судьбы целого этноса – поморов. Будучи процветающим народом, столетия назад в 30-е годы ХХ века он пережил репрессии. Зрители по достоинству оценили драматическую постановку.

Создавали спектакль 5 лет, каждая деталь постановки передает мистическое настроение. «Голомяное пламя» рассказывает о событиях трех веков –XVI, XX и XXI.

Премьера спектакля состоялась в октябре в Петрозаводске. А демонстрируют его за пределами Карелии впервые.

Также элистинцы смогут услышать речь финно-угорской языковой группы. Сегодня артисты представят лирическую комедию «Дом окнами в поле» – единственный официальный спектакль в мире на языке малочисленного народа вепсов. А закроет гастроли «Кадриль» – юмористическая постановка о деревенской жизни, что подарит зрителям настроение до следующей возможной встречи с Национальным театром Карелии.