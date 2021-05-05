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17 мая, 15:19
Новости

Стартовала регистрация на второй сезонобразовательного проекта платформы «Россия – страна возможностей – «ТопБЛОГ»

Стартовала регистрация на второй сезонобразовательного проекта платформы «Россия – страна возможностей – «ТопБЛОГ»

Об этом сообщают в Министерстве цифрового развития Калмыкии. Ведущие блогеры и эксперты абсолютно бесплатно обучат желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент. Основные направления: «Про образование», «Про управление» и «Школьный паблик». Также это возможность получить актуальные знания по ведению своего блога, отправиться в блог-тур по России и заключить рекламные контракты и поддержку после окончания проекта.

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