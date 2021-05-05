Стартовала регистрация на второй сезонобразовательного проекта платформы «Россия – страна возможностей – «ТопБЛОГ»

Об этом сообщают в Министерстве цифрового развития Калмыкии. Ведущие блогеры и эксперты абсолютно бесплатно обучат желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент. Основные направления: «Про образование», «Про управление» и «Школьный паблик». Также это возможность получить актуальные знания по ведению своего блога, отправиться в блог-тур по России и заключить рекламные контракты и поддержку после окончания проекта.