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17 мая, 14:58
НовостиСельское хозяйство

Ожидается рекордный урожай зерновых - заявил Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

Ожидается рекордный урожай зерновых - заявил Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

Это примерно - 130 млн. тонн, в том числе 87 млн. пшеницы, что станет, буквально, историческим рекордом. Существенен вклад и калмыцких аграриев.

«Проведенный комплекс агротехнических мероприятий и благоприятные погодные условия позволяют нам прогнозировать урожай зерновых в объеме не менее 650 тысяч тонн. Для аридных условий республики это рекорд», - отметил Глава Республики Бату Хасиков.

В этом году планируется посеять 60 тысяч гектаров яровых культур, в том числе более 34 тысяч зерновых и зернобобовых, около 500 гектаров займет картофель и овощебахчевые. А приём документов по субсидированию части затрат на посев картофеля и овощей в Министерстве сельского хозяйства республики будет вестись до 15 июня.

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