17 мая, 15:49
Сегодня – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
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В медучреждениях Калмыкии проходит акция «Проверь своё давление». Её главная цель – привлечь внимание к необходимости контроля своего артериального давления, повышение информированности населения о серьезных осложнениях.
В медучреждениях Калмыкии проходит акция «Проверь своё давление». Её главная цель – привлечь внимание к необходимости контроля своего артериального давления, повышение информированности населения о серьезных осложнениях.
Гипертонию справедливо считают «тихим убийцей». Практически бессимптомно недуг поражает жизненно важные органы. Измеряйте свое артериальное давление. Не откладывайте визит к врачу, если показатели завышены.