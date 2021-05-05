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17 мая, 15:49
НовостиЗдравоохранение

Сегодня – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Сегодня – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

В медучреждениях Калмыкии проходит акция «Проверь своё давление». Её главная цель – привлечь внимание к необходимости контроля своего артериального давления, повышение информированности населения о серьезных осложнениях.

Гипертонию справедливо считают «тихим убийцей». Практически бессимптомно недуг поражает жизненно важные органы. Измеряйте свое артериальное давление. Не откладывайте визит к врачу, если показатели завышены.

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