Стартовала Общероссийская акция в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников»

Он реализуется федеральными Министерствами культуры и просвещения при участии Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Поленова.

Мероприятия познакомят школьников с многонациональными традициями страны, будут способствовать их вовлечению в исследовательскую и творческую детальность через современные форматы: челленджи, флешмобы, веб-экспедиции, фольклорные онлайн-марафоны, они пройдут во всех субъектах. Координатор проекта в Калмыкии - Республиканский дом народного творчества, в районах - дома и центры народного творчества.