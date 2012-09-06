26 февраля, 08:41
 0 °C
89,5
73,47
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 февраля, 16:57
НовостиКультура

Сегодня в Элисте состоялась торжественная церемония вручения премии «Келни билг»

Сегодня в Элисте состоялась торжественная церемония вручения премии «Келни билг»

Она присуждается за заслуги в сохранении и развитии языка, в стимулировании деятельности педагогов, за поддержку одарённых детей,  семьи и общественности в деле всесторонней пропаганды калмыцкого языка.

Всего 22 человека стали победителями и призерами, определяли их в четырех номинациях: «Лучший обучающийся знаток калмыцкого языка», «Лучший учитель родного языка и литературы», «Лучший воспитатель» и «Лучшая семья».

 Также в номинации «Лучшая общеобразовательная организация с этнокультурным компонентом обучения и воспитания» приз – интерактивную доску получили школы № 12 и № 15.

Кроме того, подведены итоги Республиканского конкурса «Нутгтан нерядсн частр»,  посвященного юбилею Веры Шуграевой.

Отрадно отметить, что особой благодарностью министерства образования республики за подвижнический труд в деле сохранения и развития родного языка отмечена наша коллега - ведущая радиопрограмм на калмыцком языке Цаган Шурунгова.

yl5g5ktng28

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
На юго-востоке Калмыкии возможны пожары
6 сентября 2012, 23:25
На юго-востоке Калмыкии возможны пожары
Верховный суд Калмыкии — самый информационно открытый суд в России
1 ноября 2013, 20:38
Верховный суд Калмыкии — самый информационно открытый суд в России
В Кремле пройдет заседание оргкомитета "Победа"
17 марта 2015, 22:00
В Кремле пройдет заседание оргкомитета "Победа"
История калмыцкого спидвея
Смотреть видео
24 апреля 2017, 20:30
История калмыцкого спидвея
Калмыкия улучшит качество дорог
Смотреть видео
25 октября 2018, 16:26
Калмыкия улучшит качество дорог
Состоялись публичные обсуждения по результатам проверок лечебных учреждений
Смотреть видео
29 октября 2018, 15:30
Состоялись публичные обсуждения по результатам проверок лечебных учреждений
В Калмыкии усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции
Смотреть видео
10 апреля 2020, 15:28
В Калмыкии усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции
Калмыцкие поисковики сделали важную находку
Смотреть видео
13 апреля 2020, 13:12
Калмыцкие поисковики сделали важную находку
Сегодня 141 год со Дня Рождения Героя Советского Союза Ока Ивановича Городовикова
1 октября 2020, 14:13
Сегодня 141 год со Дня Рождения Героя Советского Союза Ока Ивановича Городовикова
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия