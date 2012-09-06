Сегодня в Элисте состоялась торжественная церемония вручения премии «Келни билг»

Она присуждается за заслуги в сохранении и развитии языка, в стимулировании деятельности педагогов, за поддержку одарённых детей, семьи и общественности в деле всесторонней пропаганды калмыцкого языка.

Всего 22 человека стали победителями и призерами, определяли их в четырех номинациях: «Лучший обучающийся знаток калмыцкого языка», «Лучший учитель родного языка и литературы», «Лучший воспитатель» и «Лучшая семья».

Также в номинации «Лучшая общеобразовательная организация с этнокультурным компонентом обучения и воспитания» приз – интерактивную доску получили школы № 12 и № 15.

Кроме того, подведены итоги Республиканского конкурса «Нутгтан нерядсн частр», посвященного юбилею Веры Шуграевой.

Отрадно отметить, что особой благодарностью министерства образования республики за подвижнический труд в деле сохранения и развития родного языка отмечена наша коллега - ведущая радиопрограмм на калмыцком языке Цаган Шурунгова.