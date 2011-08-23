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25 февраля, 18:22
НовостиОбразование

Дан старт муниципальному олимпиады школьников имени академика Эрдниева

Дан старт муниципальному олимпиады школьников имени академика Эрдниева

Сегодня по всей республике и в 4 субъектах страны – Волгоградской, Самарской и Орловской областях и республике Карелии, дан старт муниципальному этапу 13 по счету математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева.

В нем приняли участие свыше одной тысячи средних и старших классов. В Элисте интеллектуальное состязание прошло на базе школы №12. Работы участников оценивает компетентное жюри, в состав которого вошли известные учителя математики и начальных классов, работающие по технологии УДЕ. Итоги олимпиады будут подведены уже завтра. Региональный этап олимпиады состоится 15 марта. 

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