Дан старт муниципальному олимпиады школьников имени академика Эрдниева

Сегодня по всей республике и в 4 субъектах страны – Волгоградской, Самарской и Орловской областях и республике Карелии, дан старт муниципальному этапу 13 по счету математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева.

В нем приняли участие свыше одной тысячи средних и старших классов. В Элисте интеллектуальное состязание прошло на базе школы №12. Работы участников оценивает компетентное жюри, в состав которого вошли известные учителя математики и начальных классов, работающие по технологии УДЕ. Итоги олимпиады будут подведены уже завтра. Региональный этап олимпиады состоится 15 марта.