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22 апреля, 17:01
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Началась противоклещевая обработка территории проведения Фестиваля тюльпанов

Началась противоклещевая обработка территории проведения Фестиваля тюльпанов

 В рамках подготовки к Фестивалю тюльпанов, сегодня началась противоклещевая обработка территории. По данным специалистов Россельхозцентра Калмыкии, используется препарат контактного действия. Общая площадь, на которой распылили акарицидные веществ, а порядка15 гектаров.

Напомним, Фестиваль состоится уже в эту субботу на территории Целинного района. По данным организаторов, гостей будет много, но все должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора. На выездах и въездах в Калмыкию установлены баннеры с информацией о запрете срывать цветы. Штраф - от 2 тысяч 500 рублей. 

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