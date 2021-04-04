Началась противоклещевая обработка территории проведения Фестиваля тюльпанов

В рамках подготовки к Фестивалю тюльпанов, сегодня началась противоклещевая обработка территории. По данным специалистов Россельхозцентра Калмыкии, используется препарат контактного действия. Общая площадь, на которой распылили акарицидные веществ, а порядка15 гектаров.

Напомним, Фестиваль состоится уже в эту субботу на территории Целинного района. По данным организаторов, гостей будет много, но все должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора. На выездах и въездах в Калмыкию установлены баннеры с информацией о запрете срывать цветы. Штраф - от 2 тысяч 500 рублей.