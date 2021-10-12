Стартовал Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!»

Он создан силами региональных филиалов ВГТРК. Многомиллионная аудитория получит уникальную возможность по-новому взглянуть на героев прошлого, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг.

Большой телеколлектив поможет зрителям окунуться в начало 17 века, стать свидетелями формирования государства. Пройтись по улицам древней Москвы, познакомиться с культурой южных народов и традициями Кавказа, историей освоения Урала и Сибири.

Марафон продлится 16 часов 12 минут. У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, в эфире объединяющих всю страну. Но, на этот раз, вспоминая прошлое, мы будем говорить о настоящем и будущем России, отметил заместитель гендиректора ВГТРК, глава регионального департамента Рифат Сабитов.