5 ноября, 08:47
 11 °C
82,81
71,49
  • BANNER
  • bannergot
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 ноября, 10:21
Новости

Стартовал Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!»

Стартовал Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!»

Он создан силами региональных филиалов ВГТРК. Многомиллионная аудитория получит уникальную возможность по-новому взглянуть на героев прошлого, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг.

Большой телеколлектив поможет зрителям окунуться в начало 17 века, стать свидетелями формирования государства. Пройтись по улицам древней Москвы, познакомиться с культурой южных народов и традициями Кавказа, историей освоения Урала и Сибири.

Марафон продлится 16 часов 12 минут. У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, в эфире объединяющих всю страну. Но, на этот раз, вспоминая прошлое, мы будем говорить о настоящем и будущем России, отметил заместитель гендиректора ВГТРК, глава регионального департамента Рифат Сабитов.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия