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4 ноября, 11:04
НовостиКультура

Государственный хор Калмыкии примет участие в Окружном фестивале культуры и искусства народов России в Ростове-на-Дону

Государственный хор Калмыкии примет участие в Окружном фестивале культуры и искусства народов России в Ростове-на-Дону

Он начнется сегодня ровно в полдень в Доме офицеров. Однако, пройдет без участия зрителей в формате онлайн. Так что, все желающие смогут посмотреть и послушать прямую трансляцию. Масштабное событие приурочено ко Дню Народного единства, чтобы познакомить с самобытным творчеством народов, населяющих нашу страну. Вместе с хором республику на фестивале представит Заслуженный артист республики Кутлан Мукубенов. Нам удалось связаться по телефону с художественным руководителем коллектива Ольгой Сердюковой и вот, что она нам рассказала.

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