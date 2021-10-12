Государственный хор Калмыкии примет участие в Окружном фестивале культуры и искусства народов России в Ростове-на-Дону

Он начнется сегодня ровно в полдень в Доме офицеров. Однако, пройдет без участия зрителей в формате онлайн. Так что, все желающие смогут посмотреть и послушать прямую трансляцию. Масштабное событие приурочено ко Дню Народного единства, чтобы познакомить с самобытным творчеством народов, населяющих нашу страну. Вместе с хором республику на фестивале представит Заслуженный артист республики Кутлан Мукубенов. Нам удалось связаться по телефону с художественным руководителем коллектива Ольгой Сердюковой и вот, что она нам рассказала.