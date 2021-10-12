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4 ноября, 09:14
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Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём народного единства

Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём народного единства

"Единение народов России во все времена было решающей силой, которая помогала нам побеждать и сохранять богатое культурное наследие, завещанное нам предками.

Сегодня мы отмечаем праздник, который символизирует любовь к Отечеству и сплоченность людей независимо от их вероисповедания, национальной принадлежности и социального положения.

Калмыцкий народ навсегда связал свою судьбу с Россией. И на протяжении столетий наш народ-воин надежно защищал южные границы Отчизны.

В Республике Калмыкия в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и конфессий. Вместе мы прошли большой путь развития и не останавливаемся на достигнутом.

В единстве – великое достояние, уверенность и непобедимость нашей Родины!"- говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

 

 

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