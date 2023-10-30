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1 ноября, 07:21
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Стартовал Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм «Птенец – 2023»

Стартовал Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм «Птенец – 2023»

Фото: Фестиваль "Птенец-2023"

В Тюмени состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля детских и юношеских радиопрограмм «Птенец — 2023». Организаторами ежегодного творческого события выступили Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компании, ГТРК «Регион-Тюмень» и Правительство Тюменской области.

Участие в торжественной церемонии принял заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. В приветственном слове к участникам фестиваля он подчеркнул, что вот уже 30 лет в Тюмени проходит конкурс детских и юношеских радиопрограмм «Птенец», которому нет равных не только в России, но и за рубежом. Ежегодно свои работы присылают десятки юнкоров со всей страны.

Примечательно, что юбилейный фестиваль проходит в Год педагога и наставника. Отметим, что филиалы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании всегда считалась кузницей кадров не только в отдельно взятых регионах, но и в стране в целом. Фестиваль юных корреспондентов дал путевку в жизнь сотням профессионалов. Так, тысячи людей, принявших участие в конкурсных программах фестивалей, организованных при поддержке ВГТРК, стали не только журналистами, которые сегодня работают на многих телерадиоканалах, но и учителями, и руководителями.

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