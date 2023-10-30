Сегодня в Элисте стартовала большая донорская акция

В ее рамках пройдет всероссийский марафон в поддержку этого движения. Ожидается приезд амбассадора донорства костного мозга Артема Алискерова, который в 2021 году пройдя 31 курс химиотерапии победил рак крови. А после выздоровления организовал марафон «Давай, вступай». В каждом регионе Артем пробегает по 42 км., а уже из Элисты отправится в Волгоград. Степная столица станет 62-м городом - участником всероссийского марафона.

Проект призван привлечь как можно больше доноров, чтобы увеличить шансы пациентов на выздоровление. Кроме того, в связи с этим мероприятием до 3 часов дня будет ограничен въезд автотранспортных средств на автомобильную стоянку между Пагодой и первым корпусом Калмгу.